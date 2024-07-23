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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орешкин Петор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орешкин Петор
Рождение ребёнка
17.05.1896
Дочь: Егорина Пелогея Петровна
Отец ребёнка: Орешкин Петор
Медаево, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.08.1902
Дочь: Лиляева-Свинкина Федосья Петровна
Отец ребёнка: Орешкин Петор
Рождение ребёнка
08.03.1905
Дочь: Евдокия Петровна (Б. Лёля)
Отец ребёнка: Орешкин Петор