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Цыганков Тит Иванович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1787

Дата смерти

01.12.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Цыганков Иоанн Емельянович

Мать: Цыганкова (...) Феврония Дионисьева

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
До 1820

Жена: Цыганкова (...) Александра Васильевна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Цыганков Иоанн Титов

Мать ребёнка: Цыганкова (...) Александра Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Цыганкова) Харитина Титова

Мать ребёнка: Цыганкова (...) Александра Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кутневская (Цыганкова) Анастасия Титова

Мать ребёнка: Цыганкова (...) Александра Васильевна

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Мать ребёнка: Цыганкова (...) Александра Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
01.12.1878 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
03.12.1878 ст.
Кривоносовка, Сумська область
На общем Кривоносивском кладбище.

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