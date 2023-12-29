Цыганков Тит Иванович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти01.12.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
До 1820
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Цыганков Иоанн Титов
Мать ребёнка: Цыганкова (...) Александра Васильевна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Цыганкова) Харитина Титова
Мать ребёнка: Цыганкова (...) Александра Васильевна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кутневская (Цыганкова) Анастасия Титова
Мать ребёнка: Цыганкова (...) Александра Васильевна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Мать ребёнка: Цыганкова (...) Александра Васильевна
Смерть
01.12.1878 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
03.12.1878 ст.
На общем Кривоносивском кладбище.