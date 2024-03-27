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Хасянова Ханифя Гатаулловна

Место рождения

д.Кайбицы Старо-Студенецкую вол. Буинского уезда Симбирской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

13.12.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметзянов Ахматша

Рождение ребёнка
04.04.1913

Сын: Хасанов Зигангарай Ефрейтор Хасанзянович

Отец ребёнка: Хасанов Хасанзян 1-Й Муж Ахмятзянович

Рождение ребёнка
?.04.1924

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Отец ребёнка: Хасанов Хасанзян 1-Й Муж Ахмятзянович

Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметзянов Ахматша

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.12.1941

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