Хасянова Ханифя Гатаулловна
Место рожденияд.Кайбицы Старо-Студенецкую вол. Буинского уезда Симбирской губ.
Дата рождения1887
Дата смерти13.12.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметзянов Ахматша
Рождение ребёнка
04.04.1913
Рождение ребёнка
?.04.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасанов Хасанзян 1-Й Муж Ахмятзянович
Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.03.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметзянов Ахматша
Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.12.1941