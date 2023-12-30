Игнатьев Феофан Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатьев Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Андрюшка Феофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Якушко Феофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Гришка Феофанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно