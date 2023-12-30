Игнатьев Феофан Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатьев Феофан Константинович

Игнатьев Феофан Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Андрюшка Феофанович

Мать ребёнка: не указана

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Якушко Феофанович

Мать ребёнка: не указана

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Гришка Феофанович

Мать ребёнка: не указана

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.