Щекалев Демид Матвеевич 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Щекалев Демид Матвеевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1759

умер 1809, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Отец
Щекалев Матвей Иванович1732 г.р.
Дети
Щекалев Макар Демидович1788 г.р.
Щекалев Иван Демидович1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Щекалев Матвей Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1788

Сын: Щекалев Макар Демидович

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1792

Сын: Щекалев Иван Демидович

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
1809
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

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