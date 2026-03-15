Щекалев Демид Матвеевич
мужской, родился 1759
умер 1809, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
ОтецЩекалев Матвей Иванович1732 г.р.
Дети
Щекалев Макар Демидович1788 г.р.
Щекалев Иван Демидович1792 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Щекалев Матвей Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1809