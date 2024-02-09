Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарагуля Иван Андреевич

Мать: Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадуцкий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадуцкий Иван Оверьянович

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Кадуцкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович

Рождение ребёнка
26.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кадуцкий Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Кадуцкий Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович

Рождение ребёнка
24.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович

Смерть
1998

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