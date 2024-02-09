Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович
Рождение ребёнка
26.11.1952
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кадуцкий Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Кадуцкий Иван Оверьянович
Рождение ребёнка
24.08.1961
Смерть
1998