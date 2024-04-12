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Ходовой Андрей Николаевич

Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
1882 - фамилия Ходовой? (неразборчиво)
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Тихова Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Ходовая Анна Васильевна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.07.1882

Сын: Ходовой Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Военная служба
1882
Уволенный в запас флота матрос 1-й статьи.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходовая Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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