Ходовой Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
1882 - фамилия Ходовой? (неразборчиво)
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Тихова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Ходовая Анна Васильевна
Рождение ребёнка
?.07.1882
Сын: Ходовой Василий Андреевич
Военная служба
1882
Уволенный в запас флота матрос 1-й статьи.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходовая Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно