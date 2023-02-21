Тускова (Сивцева) Любовь Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тускова (Сивцева) Любовь Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1946

Отец: Сивцев Иван Алексеевич

Мать: Сивцева Надежда Никифоровна

Рождение ребёнка
01.01.1970

Сын: Тусков Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Тусков Анатолий Семенович

Лиман, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тусков Анатолий Семенович

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