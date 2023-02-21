Тускова (Сивцева) Любовь Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1946
Рождение ребёнка
01.01.1970
Сын: Тусков Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Тусков Анатолий Семенович
Лиман, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тусков Анатолий Семенович