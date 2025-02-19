(Дударева) Евлампия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно