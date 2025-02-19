(Дударева) Евлампия Кузьминична 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дударева) Евлампия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Дударев Кузьма Матвеевич

Мать: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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