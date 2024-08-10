Федосья Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Федорович
Рождение ребёнка
03.01.1842
Дочь: Анисья Федотова
Отец ребёнка: Федот Федорович
Рождение ребёнка
22.07.1845
Дочь: Васса Федотова
Отец ребёнка: Федот Федорович
Рождение ребёнка
08.11.1847
Дочь: Матрена Федотова
Отец ребёнка: Федот Федорович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Федот Федорович
Рождение ребёнка
22.07.1854
Дочь: Мария Федотова
Отец ребёнка: Федот Федорович
Смерть
Неизвестно