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Федосья Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Федорович

Рождение ребёнка
03.01.1842

Дочь: Анисья Федотова

Отец ребёнка: Федот Федорович

Рождение ребёнка
22.07.1845

Дочь: Васса Федотова

Отец ребёнка: Федот Федорович

Рождение ребёнка
08.11.1847

Дочь: Матрена Федотова

Отец ребёнка: Федот Федорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Писеев Иван Федотович

Отец ребёнка: Федот Федорович

Рождение ребёнка
22.07.1854

Дочь: Мария Федотова

Отец ребёнка: Федот Федорович

Смерть
Неизвестно

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