Кожемяко Архип Климович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Кожемяко Клим
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кожемяко Алексей Архипович
Мать ребёнка: Кожемяко Маланья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кожемяко Дмитрий Архипович
Мать ребёнка: Кожемяко Маланья Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кожемяко Маланья Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно