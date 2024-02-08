Кожемяко Архип Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемяко Архип Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Кожемяко Клим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кожемяко Алексей Архипович

Мать ребёнка: Кожемяко Маланья Спиридоновна

Запутки, Крупский район, Минская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кожемяко Дмитрий Архипович

Мать ребёнка: Кожемяко Маланья Спиридоновна

Запутки, Крупский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемяко Иван Архипович

Мать ребёнка: Кожемяко Маланья Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожемяко Маланья Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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