Шамшия
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Хуснетдинов Сибгатулла
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сибгатуллин Абидулла
Отец ребёнка: Хуснетдинов Сибгатулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сибгатуллин Ибрагим
Отец ребёнка: Хуснетдинов Сибгатулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сибгатуллин Сетдек
Отец ребёнка: Хуснетдинов Сибгатулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно