Михеев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Дочь: (Михеева) Людмила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1965
Сын: Михеев Олег Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1973
Сын: Михеев Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана