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Ковбота Александр

Место рождения

с Невжкино Оренбургская область

Дата рождения

09.10.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1954

Отец: Ковбота Андрей Иванович

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева (Ковбота) Екатерина

Мать ребёнка: Ковбота (Май) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербак (Ковбота) Светлана

Мать ребёнка: Ковбота (Май) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковбота (Май) Лидия

Смерть
Неизвестно

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