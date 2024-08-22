Ковбота Александр
Место рожденияс Невжкино Оренбургская область
Дата рождения09.10.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1954
Отец: Ковбота Андрей Иванович
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева (Ковбота) Екатерина
Мать ребёнка: Ковбота (Май) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербак (Ковбота) Светлана
Мать ребёнка: Ковбота (Май) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковбота (Май) Лидия
Смерть
Неизвестно