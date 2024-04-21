Яровая (Тетерятникова) Ксения Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1880
Дочь: Яровая Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Яровой Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
16.05.1884
Отец ребёнка: Яровой Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
17.09.1886
Отец ребёнка: Яровой Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
18.05.1889
Дочь: Назарова (Яровая) Елена-Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Яровой Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
16.11.1891
Отец ребёнка: Яровой Филипп Кириллович
Смерть
Неизвестно