Яровая (Тетерятникова) Ксения Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровая (Тетерятникова) Ксения Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровой Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
23.11.1880

Дочь: Яровая Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Яровой Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
16.05.1884

Сын: Яровой Иван Филиппович

Отец ребёнка: Яровой Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
17.09.1886

Сын: Яровой Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Яровой Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
18.05.1889

Дочь: Назарова (Яровая) Елена-Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Яровой Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Яровой Павел Филиппович

Отец ребёнка: Яровой Филипп Кириллович

Смерть
Неизвестно

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