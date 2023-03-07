Шишкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1891 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1891

Сын: Шишкин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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