Ошуркова Наталья (1 жена)
женский, родилась 1788
умерла Неизвестно
Супруги
Ошурков Иов ЕвдокимовичОколо 1792 г.р.
Дети
(Ошуркова) Ирина Иовлевна1811 г.р.
Ошурков Даниил (Данило) ИовлевичС 1815 по 1817 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Ошуркова) Ирина Иовлевна
Отец ребёнка: Ошурков Иов Евдокимович
Рождение ребёнка
С 1815 по 1817
Сын: Ошурков Даниил (Данило) Иовлевич
Отец ребёнка: Ошурков Иов Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Ошурков Иов Евдокимович
Смерть
Неизвестно
Возраст вычислен. В РС за 1834 ей 46 лет, она 1 жена у Иова Ошуркова, мать 3 детей (Данило, Ефим, Ирина)