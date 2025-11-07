Ошуркова Наталья (1 жена) 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Ошуркова Наталья (1 жена)

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась 1788

умерла Неизвестно

Супруги
Ошурков Иов ЕвдокимовичОколо 1792 г.р.
Дети
(Ошуркова) Ирина Иовлевна1811 г.р.
Ошурков Даниил (Данило) ИовлевичС 1815 по 1817 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Возраст вычислен. В РС за 1834 ей 46 лет, она 1 жена у Иова Ошуркова, мать 3 детей (Данило, Ефим, Ирина)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошурков Иов Евдокимович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Ошуркова) Ирина Иовлевна

Отец ребёнка: Ошурков Иов Евдокимович

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

в РС за 1834 Ирине 23 года

Рождение ребёнка
С 1815 по 1817

Сын: Ошурков Даниил (Данило) Иовлевич

Отец ребёнка: Ошурков Иов Евдокимович

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Есть в РС за 1834 ему 17 лет ???Есть в ИВ за за 1848, предположительно брат Иова Ошуркова, жена которого с детьми живёт в одном дворе с семьёй Данила

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ошурков Евфим Иовлевич

Отец ребёнка: Ошурков Иов Евдокимович

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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