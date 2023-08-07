Емельянова Елизавета Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Александр (ст) Алексеевич
Отец ребёнка: Емельянов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Емельянов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Емельянов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Емельянов Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно