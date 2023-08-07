Емельянова Елизавета Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Елизавета Савельевна

Емельянова Елизавета Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Александр (ст) Алексеевич

Отец ребёнка: Емельянов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов ? Алексеевич

Отец ребёнка: Емельянов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Емельянов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Емельянов Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Алексей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close