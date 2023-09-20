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Меньшикова Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Меньшиков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1859

Муж: Меньшиков Григорий Терентьевич

Рождение ребёнка
Около ?.09.1860

Сын: Меньшиков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1870 ст.

Дочь: (Меньшикова) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Меньшиков Андрон Григорьевич

Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич

Рождение ребёнка
10.01.1878 ст.

Дочь: (Меньшикова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1882 ст.

Дочь: (Меньшикова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1885 ст.

Дочь: (Меньшикова) Соломония Григорьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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