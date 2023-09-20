Меньшикова Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Сын: Меньшиков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
Около ?.09.1860
Сын: Меньшиков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1870 ст.
Дочь: (Меньшикова) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Меньшиков Андрон Григорьевич
Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
10.01.1878 ст.
Дочь: (Меньшикова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
27.01.1882 ст.
Дочь: (Меньшикова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
30.07.1885 ст.
Дочь: (Меньшикова) Соломония Григорьевна
Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Терентьевич
Смерть
Неизвестно