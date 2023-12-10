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Устинья Егорова
Устинья Егорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
До 1856
Пол
Женский
Отец
Егор Филиппов
1822 г.р.
Мать
Прасковья Прокофьевна
1821 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Егор Филиппов
Мать:
Прасковья Прокофьевна
Смерть
До 1856
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