Устинья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

До 1856

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Егор Филиппов

Мать: Прасковья Прокофьевна

Смерть
До 1856
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