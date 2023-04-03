Кальченко Николай Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Николай Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1921

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1921

Отец: Кальченко Лука Тарасович

Мать: Кальченко (Овдиенко) Неонила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Елена

Рождение ребёнка
10.06.1948

Сын: Кальченко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кальченко Елена

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальченко Елена

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальченко Елена

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальченко Елена

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальченко Елена

Рождение ребёнка
12.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальченко Елена

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальченко Елена

Смерть
2009

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