Кальченко Николай Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1921
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кальченко Елена
Рождение ребёнка
10.06.1948
Сын: Кальченко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кальченко Елена
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
12.07.1963
Рождение ребёнка
1966
Смерть
2009