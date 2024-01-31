Алексеева (Ланина) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Ланина) Евгения Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1842 г.р.

Муж

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ланина (Богданова) Евдокия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Упоминание
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
незаконнорождённая дочь Н.П. Ланина и Евдокии Васильевны (добрачный ребенок), после переехала жить к отцу на Софийскую наб. | Удочерение
Бракосочетание
10.10.1880

Муж: Алексеев Виктор Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Сынъ Надворнаго Совѣтника, Императорскаго Московскаго Университета Юридическаго факультета 2-го курса Студентъ Викторъ Егоровичъ Алексѣевъ, Православнаго исповѣданія; первымъ бракомъ, жительствуетъ въ... Показать все
Место жительства
02.02.1895
Смерть
Неизвестно

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