Алексеева (Ланина) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: скрыто настройками приватности
Упоминание
Неизвестно
незаконнорождённая дочь Н.П. Ланина и Евдокии Васильевны (добрачный ребенок), после переехала жить к отцу на Софийскую наб. | Удочерение
Бракосочетание
10.10.1880
Сынъ Надворнаго Совѣтника, Императорскаго Московскаго Университета Юридическаго факультета 2-го курса Студентъ Викторъ Егоровичъ Алексѣевъ, Православнаго исповѣданія; первымъ бракомъ, жительствуетъ въ... Показать все
Место жительства
02.02.1895
Смерть
Неизвестно