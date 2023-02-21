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Шулеруфер Семен Вольфович

Место рождения

Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка

Дата рождения

1912

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шулеруфер Вольф Ицкович

Мать: не указана

Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Щапина Дорис Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1980
Николаев, СССР
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