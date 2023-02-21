Шулеруфер Семен Вольфович
Место рожденияРоссийская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Дата рождения1912
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шулеруфер Вольф Ицкович
Российская Империя, Херсонская губерния, Великоалександровский уезд п. Новополтавка
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Щапина Дорис Семеновна
Смерть
1980
Николаев, СССР