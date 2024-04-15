Елкина (Кошелева) Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Елкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1906 ст.
Сын: Елкин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Елкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Елкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1908 ст.
Дочь: Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Елкин Алексей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно