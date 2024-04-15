Елкина (Кошелева) Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина (Кошелева) Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: Елкин Алексей Васильевич

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1896 ст.

Сын: Елкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Елкин Алексей Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.01.1906 ст.

Сын: Елкин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Елкин Алексей Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.01.1907 ст.

Сын: Елкин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Елкин Алексей Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1908 ст.

Дочь: Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Елкин Алексей Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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