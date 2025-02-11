Агафья Власова 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Власова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1809

умерла Неизвестно

Супруги
Васянин Фадей Васильев1813 г.р.
Дети
(Васянина) Екатерина Фадеева1831 г.р.
Матрёна Фадеева1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васянин Фадей Васильев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Васянина) Екатерина Фадеева

Отец ребёнка: Васянин Фадей Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрёна Фадеева

Отец ребёнка: Васянин Фадей Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Васянин Иван Фадеев

Отец ребёнка: Васянин Фадей Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Васянин Илья Фадеев

Отец ребёнка: Васянин Фадей Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пётр Фадеев

Отец ребёнка: Васянин Фадей Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

55

Смерть
Неизвестно

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