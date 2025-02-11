Агафья Власова
женский, родилась 1809
умерла Неизвестно
Супруги
Васянин Фадей Васильев1813 г.р.
Дети
(Васянина) Екатерина Фадеева1831 г.р.
Матрёна Фадеева1836 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Васянина) Екатерина Фадеева
Отец ребёнка: Васянин Фадей Васильев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрёна Фадеева
Отец ребёнка: Васянин Фадей Васильев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Васянин Иван Фадеев
Отец ребёнка: Васянин Фадей Васильев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Васянин Илья Фадеев
Отец ребёнка: Васянин Фадей Васильев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пётр Фадеев
Отец ребёнка: Васянин Фадей Васильев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно