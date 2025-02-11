Крючков Захар Иванов 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Крючков Захар Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1835, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Иван Михайлов1800 г.р.
Супруги
Крючкова Авдотья Андреянова1837 г.р.
Дети
Крючков Андрей Захаров11.08.1867 г.р.
(Крючкова) Пелагея Захарова03.10.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Иван Михайлов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова Авдотья Андреянова

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

5

Рождение ребёнка
11.08.1867

Сын: Крючков Андрей Захаров

Мать ребёнка: Крючкова Авдотья Андреянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.10.1870

Дочь: (Крючкова) Пелагея Захарова

Мать ребёнка: Крючкова Авдотья Андреянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.10.1874

Сын: Крючков Кузьма Захаров

Мать ребёнка: Крючкова Авдотья Андреянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.07.1877

Дочь: (Крючкова) Анна Захарова

Мать ребёнка: Крючкова Авдотья Андреянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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