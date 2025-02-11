Крючков Захар Иванов
мужской, родился 1835, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецИван Михайлов1800 г.р.
Супруги
Крючкова Авдотья Андреянова1837 г.р.
Дети
Крючков Андрей Захаров11.08.1867 г.р.
(Крючкова) Пелагея Захарова03.10.1870 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Иван Михайлов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
11.08.1867
Мать ребёнка: Крючкова Авдотья Андреянова
Рождение ребёнка
03.10.1870
Дочь: (Крючкова) Пелагея Захарова
Мать ребёнка: Крючкова Авдотья Андреянова
Рождение ребёнка
25.10.1874
Мать ребёнка: Крючкова Авдотья Андреянова
Рождение ребёнка
22.07.1877
Дочь: (Крючкова) Анна Захарова
Мать ребёнка: Крючкова Авдотья Андреянова
Смерть
Неизвестно