Зубарева Меланья Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева Меланья Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Епифан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1889

Сын: Зубарев Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Зубарев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
14.03.1892

Сын: Зубарев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Зубарев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
11.09.1901 ст.

Дочь: Кондратенкова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Зубарев Григорий Михайлович

Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1954
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