Зубарева Меланья Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Епифан
Рождение ребёнка
23.04.1889
Сын: Зубарев Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Зубарев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1892
Сын: Зубарев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Зубарев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
11.09.1901 ст.
Дочь: Кондратенкова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Зубарев Григорий Михайлович
Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1954