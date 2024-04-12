Груздева (Туманова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1893 ст.
Дата смерти29.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1893 ст.
Бракосочетание
?.01.1919
Рождение ребёнка
31.10.1919
Сын: Груздев Александр Федорович
Отец ребёнка: Груздев Федор Борисович
Рождение ребёнка
08.05.1922
Сын: Груздев Леонтий Федорович
Отец ребёнка: Груздев Федор Борисович
Рождение ребёнка
21.02.1925
Дочь: Груздева Юлия Федоровна
Отец ребёнка: Груздев Федор Борисович
Рождение ребёнка
17.05.1926
Отец ребёнка: Груздев Федор Борисович
Смерть
29.05.1977
Коренево, Выхинская волость, Московский уезд