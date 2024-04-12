Груздева (Туманова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздева (Туманова) Александра Андреевна

Груздева (Туманова) Александра Андреевна

avatar

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

06.04.1893 ст.

Дата смерти

29.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1893 ст.

Отец: Туманов Андрей Федорович

Мать: Туманова Анастасия Федоровна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
?.01.1919

Муж: Груздев Федор Борисович

Рождение ребёнка
31.10.1919

Сын: Груздев Александр Федорович

Отец ребёнка: Груздев Федор Борисович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.05.1922

Сын: Груздев Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Груздев Федор Борисович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.02.1925

Дочь: Груздева Юлия Федоровна

Отец ребёнка: Груздев Федор Борисович

Рождение ребёнка
17.05.1926

Сын: Груздев Юрий Федорович

Отец ребёнка: Груздев Федор Борисович

Смерть
29.05.1977
Коренево, Выхинская волость, Московский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close