Дасаев Тимур
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1986
Дата смерти27.09.2020
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1986
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.09.2020
г.Пенза
Похороны
Неизвестно
С.Кобылкино, Каменский район, Пензенская область