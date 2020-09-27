Дасаев Тимур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дасаев Тимур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1986

Дата смерти

27.09.2020

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.09.2020
г.Пенза
Похороны
Неизвестно
С.Кобылкино, Каменский район, Пензенская область
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