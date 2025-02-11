Сорокина Анна Михайлова
женский, родилась До 1856
умерла Неизвестно
Супруги
Сорокин Иван Фёдоров1846 г.р.
Дети
(Сорокина) Мария Иванова1871 г.р.
(Сорокина) Александра Иванова23.03.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Сорокина) Мария Иванова
Отец ребёнка: Сорокин Иван Фёдоров
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.03.1874
Дочь: (Сорокина) Александра Иванова
Отец ребёнка: Сорокин Иван Фёдоров
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно