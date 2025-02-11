Сорокина Анна Михайлова До 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокина Анна Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1856

умерла Неизвестно

Супруги
Сорокин Иван Фёдоров1846 г.р.
Дети
(Сорокина) Мария Иванова1871 г.р.
(Сорокина) Александра Иванова23.03.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Сорокина) Мария Иванова

Отец ребёнка: Сорокин Иван Фёдоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
23.03.1874

Дочь: (Сорокина) Александра Иванова

Отец ребёнка: Сорокин Иван Фёдоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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