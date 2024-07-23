Малышев Вадим Александрович
Место рождения
Дата рождения22.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.2001
Смолино, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.2003
Мать ребёнка: Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
05.06.2013
Сын: Малышев Николай Вадимович
Мать ребёнка: Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна
Электросталь, Электросталь, Московская область