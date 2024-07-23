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Малышев Вадим Александрович

Место рождения

Ковров, город Ковров, Владимирская область

Дата рождения

22.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Бракосочетание
10.02.2001

Жена: Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна

Смолино, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.2003

Сын: Малышев Егор Вадимович

Мать ребёнка: Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
05.06.2013

Сын: Малышев Николай Вадимович

Мать ребёнка: Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна

Электросталь, Электросталь, Московская область

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