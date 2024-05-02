Гордеев Василий Данилович
Место рожденияВерхозерье, 602142, Россия
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гордеев Даниил
Мать: Гордеева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Иммиграция
Неизвестно
Переехали из Верохозерья в Досчатое, построили там дом.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гордеев Мадест Васильевич
Мать ребёнка: Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
11.08.1935
Сын: Гордеев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ерофеева (Гордеева) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно