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Гордеев Василий Данилович

Место рождения

Верхозерье, 602142, Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гордеев Даниил

Мать: Гордеева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна

Иммиграция
Неизвестно
Переехали из Верохозерья в Досчатое, построили там дом.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Гордеев Мадест Васильевич

Мать ребёнка: Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
11.08.1935

Сын: Гордеев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ерофеева (Гордеева) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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