Иванова Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Любовь Егоровна

Иванова Любовь Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1986

Отец: Иванов Егор Петрович

Мать: Тимофеева Ульяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаранов Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
27.11.2008

Дочь: Бабаранова Лена Анатольевна

Отец ребёнка: Бабаранов Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
03.07.2010

Сын: Бабаранов Эрик Анатольевич

Отец ребёнка: Бабаранов Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
15.02.2016

Дочь: Бабаранова Элла Анатольевна

Отец ребёнка: Бабаранов Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
25.01.2021

Сын: Бабаранов Любомир Анатольевич

Отец ребёнка: Бабаранов Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
28.04.2023

Сын: Бабаранов Тимур Анатольевич

Отец ребёнка: Бабаранов Анатолий Константинович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.