Григорий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гаврила Сергеев

Мать: Прасковья Иванова

Смерть
1785
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