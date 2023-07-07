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Григорий Гаврилов
Григорий Гаврилов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1775
Дата смерти
1785
Пол
Мужской
Отец
Гаврила Сергеев
1738 г.р.
Мать
Прасковья Иванова
1741 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец:
Гаврила Сергеев
Мать:
Прасковья Иванова
Смерть
1785
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