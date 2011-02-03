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Токарев Игорь Викторович

Место рождения

Киргизия, Ошская обл., г. Кок-Таш, Киргизия

Дата рождения

05.07.1954

Дата смерти

03.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новосиньково, Дмитровский, Московская область
п.Новосиньково
Рождение ребёнка
30.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.02.2011
Новосиньково, Дмитровский, Московская область
п.Новосиньково

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