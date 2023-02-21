Нилова Степанида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1917
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Нилов Козьма
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная у Семена Нилова - Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нилов Козьма
Смерть
Неизвестно