Кастальская (Масловская) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.07.1907
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Кастальский Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
27.07.1908
Сын: Кастальский Вадим Андреевич
Отец ребёнка: Кастальский Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
03.02.1910
Дочь: Прокофьева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Кастальский Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городничая Нина Андреевна
Отец ребёнка: Кастальский Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Кастальский Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно