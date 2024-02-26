Кастальская (Масловская) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастальская (Масловская) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1907

Муж: Кастальский Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Кастальский Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
27.07.1908

Сын: Кастальский Вадим Андреевич

Отец ребёнка: Кастальский Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1910

Дочь: Прокофьева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Кастальский Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городничая Нина Андреевна

Отец ребёнка: Кастальский Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Кастальский Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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