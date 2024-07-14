Букреев Петр Сергеевич 02.05.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Букреев Петр Сергеевич

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Место рождения

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.05.1911

Дата смерти

20.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1911

Отец: Букреев Сергей Назарович

Мать: Букреева (Зимина) Пелагея Прокопьевна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букреева (Некрасова) Елена Ивановна

Бракосочетание
20.08.1937

Жена: Букреева (Некрасова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1937

Дочь: Некрасова Нина Петровна

Мать ребёнка: Букреева (Некрасова) Елена Ивановна

Смерть
20.05.1990
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
похоронен на Клещихинском кладбище квартал 71

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