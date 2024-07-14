Букреев Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1911
Дата смерти20.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букреева (Некрасова) Елена Ивановна
Бракосочетание
20.08.1937
Рождение ребёнка
02.09.1937
Дочь: Некрасова Нина Петровна
Мать ребёнка: Букреева (Некрасова) Елена Ивановна
Смерть
20.05.1990
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
похоронен на Клещихинском кладбище квартал 71