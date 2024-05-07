Дюкин Петр Владимирович
Место рождения
Дата рождения1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Дюкин Владимир Григорьевич
Бракосочетание
С 1924 по 1926
Рождение ребёнка
09.05.1927
Мать ребёнка: Дюкина Дарья (Дария) Семеновна
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Пронькина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Дюкина Дарья (Дария) Семеновна
Родились две девочки близняшки Татьяна и Мария. Мария прожила совсем немного примерно месяц и умерла.
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Дюкина Мария Петровна
Мать ребёнка: Дюкина Дарья (Дария) Семеновна
Работа или профессия
До ?.06.1941
Счетовод-учетчик
Призыв на военную службу
1941
Дата и место призыва: Городищенский РВК, Пензенская обл., Городищенский р-н Дата призыва: __.__.1941 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.01.1942 Причина выбытия: пропал без вести
Пропал без вести (военное)
?.01.1942
Пропал без вести во время ВОВ. Он со своим другом из с. Дигилевка Поздовым Тимофеем пошли в бой. Была сильная бомбежка, взрывались снаряды. Поздова Тимофея ранило и это спасло ему жизнь, а Петр дальше... Показать все