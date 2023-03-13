Муминъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуминъ Никита

Муминъ Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Муминъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Муминъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Муминъ Григорий

Мать ребёнка: не указана

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