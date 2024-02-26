Иван Семенов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Семен Федотов (Ич)
Мать: Агафья Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иринья Федорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Николай Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Иринья Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Иринья Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Аграфена Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Иринья Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Федор Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Иринья Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1838