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Иван Семенов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Семен Федотов (Ич)

Мать: Агафья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иринья Федорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Николай Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Иринья Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Иринья Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Аграфена Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Иринья Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Федор Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Иринья Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1838

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