Нефёдова (Сопалькова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова (Сопалькова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1922

Дата смерти

09.03.1979

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1947 г.р.
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1959 г.р.

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922

Отец: Сопальков Иван Спиридонович

Мать: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Бракосочетание
1945

Муж: Нефёдов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1947

Дочь: Крегер Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Нефёдов Геннадий Иванович

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Геннадий Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Геннадий Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Геннадий Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1959

Сын: Нефёдов Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Нефёдов Геннадий Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Геннадий Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
09.03.1979

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