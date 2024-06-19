Нефёдова (Сопалькова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1922
Дата смерти09.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
05.05.1947
Дочь: Крегер Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Нефёдов Геннадий Иванович
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1950
Рождение ребёнка
11.02.1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
15.03.1959
Отец ребёнка: Нефёдов Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1962
Смерть
09.03.1979