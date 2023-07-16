Жиляков Фёдор Измаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1923
Рождение ребёнка
12.01.1923
Дочь: (Жилякова) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Жилякова Наталия Павловна
8 ребенок по числу родившихся 5 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Жиляковым Фёдором, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Ж... Показать все
Смерть
Неизвестно