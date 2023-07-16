Жиляков Фёдор Измаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиляков Фёдор Измаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилякова Наталия Павловна

Место жительства
1923
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.01.1923

Дочь: (Жилякова) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Жилякова Наталия Павловна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
8 ребенок по числу родившихся 5 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Жиляковым Фёдором, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Ж... Показать все
Смерть
Неизвестно

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