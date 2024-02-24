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Гладков Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1960

Отец: Гладков Виктор Федорович

Мать: Гладкова Галина Петровна

Рождение ребёнка
07.06.1984

Дочь: Никулина Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Гладкова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
25.07.1989

Дочь: Гладкова Алена

Мать ребёнка: Гладкова Елена Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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