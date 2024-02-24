Гладков Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1960
Отец: Гладков Виктор Федорович
Мать: Гладкова Галина Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1984
Дочь: Никулина Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Гладкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
25.07.1989
Дочь: Гладкова Алена
Мать ребёнка: Гладкова Елена Николаевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область