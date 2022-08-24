Воробьёва (Сазонова) Надежда Дмитриевна
Место рожденияМосковская область Дмитровский район деревня Варварино
Дата рождения27.04.1940
Дата смерти24.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1962
Сын: Воробьёв Михаил Борисович
Отец ребёнка: Воробьёв Борис Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1969
Сын: Воробьёв Алексей Борисович
Отец ребёнка: Воробьёв Борис Петрович
Смерть
24.08.2022