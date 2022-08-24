Воробьёва (Сазонова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Сазонова) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Московская область Дмитровский район деревня Варварино

Дата рождения

27.04.1940

Дата смерти

24.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1940

Отец: Сазонов Дмитрий Фёдорович

Мать: Сазонова (Сёмина) Фёкла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Борис Петрович

Рождение ребёнка
27.12.1962

Сын: Воробьёв Михаил Борисович

Отец ребёнка: Воробьёв Борис Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1969

Сын: Воробьёв Алексей Борисович

Отец ребёнка: Воробьёв Борис Петрович

Смерть
24.08.2022

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