Пеший Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеший Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Пеший Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1920

Дочь: Пешая Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Вайсеро Надежда Яковлевна

Брянская область, Стародубский район, д.Бучки
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вайсеро Надежда Яковлевна

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