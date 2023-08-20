Пеший Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Пеший Иван
Рождение ребёнка
11.01.1920
Дочь: Пешая Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Вайсеро Надежда Яковлевна
Брянская область, Стародубский район, д.Бучки
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вайсеро Надежда Яковлевна