Потапов Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Игорь Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2011

Отец: Потапов Алексей Андреевич

Мать: Потапова Нина Васильевна

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