Михеев Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1962

Дата смерти

28.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1962

Отец: Михеев Андрей Андреянович

Мать: Михеева Елена Петровна

Рождение ребёнка
06.11.1983

Дочь: Клишина Евгения Александровна

Мать ребёнка: Михеева Любовь Александровна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1987

Дочь: Ерзина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Михеева Любовь Александровна

Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.09.2019
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