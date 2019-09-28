Михеев Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1962
Дата смерти28.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1962
Отец: Михеев Андрей Андреянович
Мать: Михеева Елена Петровна
Рождение ребёнка
06.11.1983
Дочь: Клишина Евгения Александровна
Мать ребёнка: Михеева Любовь Александровна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1987
Дочь: Ерзина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Михеева Любовь Александровна
Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.09.2019