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Белкина Катерина Степанова
Белкина Катерина Степанова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Белкин Стефан Филиппов
Вычислено 1777 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Белкин Стефан Филиппов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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