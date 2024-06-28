Канунникова Марфа Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канунникова Марфа Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1903 ст.

Муж: Канунников Федор Трофимов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1903 ст.

Дочь: (Канунникова) Марфа Федорова

Отец ребёнка: Канунников Федор Трофимов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1905 ст.

Сын: Канунников Илья Федоров

Отец ребёнка: Канунников Федор Трофимов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.

Дочь: (Канунникова) Анна Федорова

Отец ребёнка: Канунников Федор Трофимов

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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