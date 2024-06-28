Канунникова Марфа Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1903 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1903 ст.
Дочь: (Канунникова) Марфа Федорова
Отец ребёнка: Канунников Федор Трофимов
Рождение ребёнка
08.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Канунников Федор Трофимов
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.
Дочь: (Канунникова) Анна Федорова
Отец ребёнка: Канунников Федор Трофимов
Смерть
Неизвестно